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المشدد 10 سنوات لمدير شركة واثنين آخرين بسبب تجارة المخدرات فى أكتوبر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:48 م
المشدد 10 سنوات لمدير شركة واثنين آخرين بسبب تجارة المخدرات فى أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية،  برئاسة المستشار محمد خيري، بالسجن المشدد 10 سنوات على مدير شركة للاستيراد والتصدير، واثنين آخرين، وذلك بتهمة إحراز نصف طن حشيش بقصد الاتجار، فى أكتوبر.

وكشف أمر الإحالة، عن قيام المتهمين بدائرة قسم أكتوبر، بإحراز مخدر الحشيش، بقصد الإتجار وحيازة أسلحة نارية "بندقيتين آليتين"، و " مسدس"، وبندقية خرطوش، كما حازوا ايضا طلقات نارية بدون ترخيص .

البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كلا من " محمد.ف.ع " 34 سنة مدير وشريك شركة للإستيراد والتصدير، و " رفعت.م.ع " 34 سنة جزار، و" طارق.ح.م " 27 سنة سائق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تجارة وترويج المواد المخدرة، فى دائرة قسم شرطة اكتوبر.

وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش " نصف طن " قبل توزيعها على عملائهم من تجار التجزئة الصغار .


مخدر الحشيش

السجن المشدد

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قسم اكتوبر

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