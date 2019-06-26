المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة السرقة بالإكراه فى السلام

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بتهمة سرقة موظفة بالإكراه بالسجن المشدد 10 سنوات، فى السلام.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "بكري،أ" عاطل، و"عصام.م" مسجل خطر، بالاشتراك مع "مصطفي.ي" نجار، يواجهون تهمة الشروع في سرقة المتعلقات المملوكة للمجنى عليها " رضوي.ا" موظفة بطريق الإكراه، بعد أن قاما باستيقافها بالطريق العام وأشهر الأول في وجهها سلاحا ناريا "خرطوش" مما بث الرعب في نفسها، فتمكنا من الاستيلاء على ما بحوزتها من متعلقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من المجني عليه بسرقتها من مجهولين الهوية وبالتحريات والبحث تم التوصل للمتهمين وإلقاء القبض عليهم، واعترفوا بسرقة المجني عليها واعتيادهم على السرقة بالإكراه بتكوين تشكيل عصابي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.