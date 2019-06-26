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المتحدث باسم الجيش الليبى: قواتنا سلمت الطيار المرتزق للسلطات الأمريكية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:32 م
المتحدث باسم الجيش الليبى: قواتنا سلمت الطيار المرتزق للسلطات الأمريكية الطيار الأمريكى المرتزق
كتب : أحمد جمعة

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أشار المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش والمليشيات المسلحة فى منطقة القواسم بالقرب من غريان غرب البلاد، مؤكدا وجود خلايا نائمة تعاونت مع المليشيات المسلحة ضد الجيش الليبى فى المدينة.

وأكد المسمارى فى مؤتمر صحفى له، مساء الأربعاء، أن الطيار الأجنبى "المرتزق" الذى كان محاربا سابقا فى سلاح الجو الأمريكى، نفذ غارات جوية على تمركزات الجيش فى ضواحى طرابلس.

واعتقل الجيش الليبى فى مايو الماضى، الطيار، الذى وصف بأنه "مرتزق"، بعد إسقاط طائرته الحربية فى منطقة الهيرة جنوبى طرابلس.

وأوضح المسمارى أن قوات الجيش الليبى سلمت الطيار المرتزق إلى السلطات الأمريكية، وذلك فى إطار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب.


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