المئات يشيعون جنازة أقدم نائب برلمانى وشيخ مشايخ العرب فى مصر بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شارك المئات من أبناء شبرا الخيمة بالقليوبية، فى تشييع جثمان البرلمانى محمد عودة، أقدم برلمانى فى مصر، عصر اليوم، من مسجد محمد عبده بمدينة شبرا الخيمة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب .

وشهدت مراسم الجنازة انهيار نجل البرلمانى الراحل أحمد محمد عودة، وبعض أفراد الأسرة، مؤكدين أنه كان يحمل على عاتقه حل مشاكل أبناء شبرا الخيمة والقليوبية بوجه خاص ومصر بوجه عام، قبل مشاكل بيته الداخلية وأسرته.

جدير بالذكر أن النائب السابق محمد محمد عودة، توفى عن عمر ناهز الـ 90 عام، وكان يمثل دائرة شبرا الخيمة في مجلس النواب لمدة 5 دورات متتالية من سنة 1980 حتى سنة 2005، وكانت الدورة السادسة له فى 2005 وفاز باكتساح فى الانتخابات الشهيرة ما قبل ثورة يناير، كما كان يلقب بشيخ عرب القليوبية، وتم تعيينه بالتزكية من قبل فى البرلمان.