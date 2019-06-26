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و1.1 مليار جنيه تداولات..

المؤشر الرئيسى للبورصة يعاود الصعود لمستوى 14 ألف نقطة بختام التعاملات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:57 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يعاود الصعود لمستوى 14 ألف نقطة بختام التعاملات البورصة المصرية
كتب- هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات للمرة الأولى هذا الأسبوع، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها جلوبال تليكوم، بعد إتمام التسوية مع الضرائب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.485 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 273.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.34% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.10%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية  للبيع 159.5 مليون جنيه، 230 ألف جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 134.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17198 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1534 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند عند مستوى 447 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 
 

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