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الكافيهات والأندية تستعدان لاستقبال أهالى أسيوط لمتابعة مبارة مصر والكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:06 م
الكافيهات والأندية تستعدان لاستقبال أهالى أسيوط لمتابعة مبارة مصر والكونغو الكافيهات
اسيوط _ هيثم البدري

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استعدت المقاهى والكافيهات بمحافظة أسيوط لاستقبال الجمهور، لمتابعة المباراة الثانية للمنتخب المصرى أمام الكونغو الديمقراطية فى الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى ستاد القاهرة الدولى.
 
ووضعت الكافيهات شاشات العرض بالشوارع الرئيسية والميادين لتوفير أماكن مشاهدة بجانب مراكز الشباب والأندية .
 
ومن جهته قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والإسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبى والأدوية ومستلزمات الطوارىء بجميع أماكن عرض المباريات التى سيتم بثها بشكل مجاني للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ 50 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى الانتهاء من تجهيز المقار لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من عشاق الرياضة بمختلف المدن والقرى لمتابعة المبارايات التى ستنطلق اليوم 21 يونيو، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتلبية مطالب الجماهير ومحبى ومشجعى كرة القدم.
 
وأكد محافظ أسيوط أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطنى، لافتا أن المحافظة تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التى تنظمها مصر ويتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها متمنياً التوفيق للمنتخب القومي وإسعاد الجماهير المصرية وتجديد الروح الرياضية والإحتذاء بهم كقدوة للنجاح والمثابرة.
 
يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضي ونوادي (أسيوط الرياضي، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضي ، البداري الرياضي ، القوصية الرياضي ، أبنوب الرياضي ، ديروط الرياضي ، الغنايم الرياضي ، ساحل سليم الرياضي) ومراكز شباب (ناصر بالوليدية ، درنكه ، دير درنكه ، ريفا ، موشا ، منقباد ، بني حسين ، مسرع ، سلام ، بني غالب ، المطيعة ، أبوتيج ،  النخيلة ، دوينة ، العقال البحري ، النووارة قبلي ، القوصية ، الشيخ نجيب ، فزارة ، صدفا ، الدوير ، الوعاضلة ، ديروط الشريف ، صنبو ، جرف سرحان ، الفتح ، الوسطي ، بني مر ، ساحل سليم ، الغنايم ، حي بحري الغنايم ، دير الجنادلة ، حي السلام ، حجدم ،  بنى عدي البحرية، بني عدي أولاد عليو ، نزة قرار ، أبنوب ، كوم أبو شيل ، بني محمديات) .
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