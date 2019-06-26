القضاء العراقى: الإعدام لإرهابى شارك بإبادة أيزيديين فى مدينة الموصل

كتب أحمد جمعة

أصدرت محكمة جنايات نينوى العراقية حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى والاشتراك بجرائم القتل والخطف بحق مواطنين من الطائفة الإيزيدية.

قال المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى فى العراق، الأربعاء، إن الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية أحد المدانين وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه بإعدام وقتل مواطنين من الطائفة الايزيدية والإشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها.

وأوضح أن الإرهابى كان يرتدى الزى الأفغانى ويحمل السلاح والعمل بما يسمى الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم الإرهابى كما شارك بالمعارك ضد القوات الأمنية العراقية فى قضاء سنجار وخصوصا فى مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو.

وأشار إلى أن الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح أمام المحكمة وأخبار (والده) بانتماء (ابنه) لتنظيم داعش وأقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.