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القبض على عاطل أصاب عامل بعاهه مستديمة فى مشاجرة بالمنوفية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:52 م
القبض على عاطل أصاب عامل بعاهه مستديمة فى مشاجرة بالمنوفية حبس -أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل وذلك لقيامه بالاشتراك مع آخر بالتعدى بالضرب على عامل، وإحداث عاهه مستديمة فى مشاجرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد، من نشوب مشاجرة ووجود مصاب.
 
 
بالانتقال والفحص تبين إصابة محمد سعيد عامل ومقيم بمدينة شبين الكوم بعاهه مستديمة عبارة عن قطع فى أوتار اليد،وبسؤال المجنى عليه اتهم كلا من عادل. ا عاطل، أحمد .ص  بالتعدى عليه عليه بالضرب بسنجه،على الفور قامت مأمورية برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، وتم ضبط الأول وفر الثانى هارب ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.  
 

 


محافظة المنوفيه

مدير امن المنوفيه

مدينه شبين الكوم

مشاجره

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