القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه بالدرب الأحمر

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على هارب من أحكام قضائية وبحوزته كيلو حشيش بقصد الاتجار بالدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة.

كان قد نجح رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، فى ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 1,400 كيلو جرام حشيش، مبلغ مالى قدره 1000 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، و الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.