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" العصار " يتابع مع مسئولى شركة "فوتون" الصينية تصنيع المركبات الكهربائية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:40 ص
" العصار " يتابع مع مسئولى شركة "فوتون" الصينية تصنيع المركبات الكهربائية الدكتور محمد العصار يجتمع مع مسئولي شركة "فوتون" الصينية
كتب زكى القاضى

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مسئولي شركة فوتون الصينية وممثلي صندوق التمويل الصيني الأفريقي الذي يقوم بدعم وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية في (مجالات الزراعة ، إقامة محطات الكهرباء ، تصنيع العربات ، الإنشاءات ...) في عدد من الدول الأفريقية  برأس مال (10) مليار دولار وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يشار إلي أن هذا الاجتماع يأتي عقب زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة الصين للمشاركة في فعاليات منتدي " الحزام والطريق للتعاون الدولي" في إبريل الماضي والذي تم علي هامشه توقيع عقد بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي " وشركة "فوتون"  لتوريد عدد ( 50 ) أتوبيس كهربائي جاهزة كمرحلة أولي يتم توريدهم خلال شهري سبتمبر وديسمبر من هذا العام وكذا توقيع اتفاقية تفاهم لإنتاج عدد (2000) اتوبيس على مدار أربع سنوات  بمصنع 200 الحربي علي مراحل تصل نسبة التصنيع المحلي بها إلي 45% ، تمهيدا لتصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية التي تعتبر مستقبل صناعة السيارات علي مستوي العالم.

تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات الصينية في مختلف المجالات.

ومن جانبهم أكد مسئولو شركة فوتون الصينية علي ثقتهم في تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة لتصنيع المركبات الكهربائية لما يتميز به مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات   ( مصنع 200 الحربي ) من إمكانات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عالٍ، ولما يتوافر بالمصنع من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، مما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية في مصر، ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في هذا المجال، مؤكدين علي الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والعالمية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي.

 


العصار

الانتاج الحربى

الصين

إصلاح المدرعات

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