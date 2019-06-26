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العثور على جثة سيدة بها أثار دماء داخل منزلها فى بنى سويف

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:37 م
العثور على جثة سيدة بها أثار دماء داخل منزلها فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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عثر أهالى قرية مناشى أبوصير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، بها أثار دماء داخل منزلها .

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة، فى العقد الرابع من العمر، بها أثار دماء، بقرية مناشى أبوصير، التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "إجلال م.ع" 38 سنة، مناشى أبوصير، مركز الواسطى، وانتقل فريق من نيابة مركز شرطة الواسطى لمعاينة الجثة وتكثيف مباحث مركز شرطة الواسطى جهودها لكشف تفاصيل الواقعة.

 

 


بنى سويف

امن بنى سويف

جثة سيدة

الواسطى

نيابة مركز شرطة الواسطى

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