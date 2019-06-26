العاهل الأردنى: نقف إلى جانب الفلسطينيين فى نيل حقوقهم المشروعة والعادلة

كتب أحمد جمعة

أكد العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى، اليوم الأربعاء، بين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله وعباس تناولا خلال الاتصال آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتنسيق والتشاور بين الجانبين.

من جانبه، ثمّن الرئيس الفلسطينى محمود عباس مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثانى فى دعم القضية الفلسطينية.

ويأتى الاتصال بالتزامن مع استضافة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" فى المنامة بدأت أمس وتختتم أعمالها اليوم.