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الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة فى السعودية والكويت والبحرين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة فى السعودية والكويت والبحرين الطقس فى الخليج - أرشيفية
كتب محمد رضا

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تشهد بعض دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا، حيث تتوقع الأرصاد فى السعودية والكويت والبحرين، ارتفاع فى درجات الحرارة، بينما تهب رياح فى البلدان الثلاثة إضافة إلى رياح مماثلة تهب على الإمارات.

 

طقس شديد الحرارة على الأجزاء الشرقية من الرياض والقصيم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، طقسا حارا إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، فى حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الطقس المتوقع فى الإمارات اليوم الأربعاء

كما، توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، صحوًا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر ورطب ليلاً، وفى صباح الأربعاء الباكر، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهارا شرقا وتكون مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم / ساعة، تصل إلى 40 كم/س أحيانا، والبحر فى الخليج العربى يكون الموج خفيفا إلى متوسط بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:23 والمد الثانى عند الساعة 07:04 والجزر الأول عند الساعة 12:53 والجزر الثانى عند الساعة 02:19 وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثانى عند الساعة 05:52 والجزر الاول عند الساعة 09:08 والجزر الثانى عند الساعة 23:38 .

 

الطقس المتوقع اليوم الأربعاء فى مملكة البحرين

بينما، أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين ليوم الأربعاء، سيكون حار خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل.

والرياح، شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، ودرجة الحرارة، العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الطقس فى الكويت اليوم الأربعاء

فيما، قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 49 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة، وليلًا، حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة.

 


الطقس فى الخليج

الطقس فى الكويت

الطقس فى السعودية

الطقس فى البحرين

الطقس فى الامارات

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