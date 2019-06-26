الصين تدعو إلى حل سياسى فى سوريا

بكين(أ ش أ)

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" إلى حل سياسى فى سوريا من أجل تخفيف الوضع الإنسانى بصورة جوهرية.

وقال تاو –فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن الصين تدعم الأمم المتحدة فى لعب دورها باعتبارها القناة الرئيسية للمساعى الحميدة، وتدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة "جير بيدرسن" فى دفع الأطراف فى سوريا إلى البحث عن حلول تلبى شواغل جميع الأطراف وفقا لمبدأ عملية يقودها السوريون ويمسك السوريون بزمامها وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف : "نأمل أن تعمل الأطراف فى سوريا على تضييق خلافاتها، ودفع العملية السياسية للأمام من خلال الحوار والمفاوضات".

وأشار إلى أن الصين تشعر أيضا بقلق إزاء التأثير السلبى للعقوبات الاقتصادية على حياة الشعب السوري، وتدعم جهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية لتحسين الوضع الإنسانى هناك.كما تدعم جهود مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعزز وقف تصعيد الصراع فى إدلب، وتدعو المجتمع الدولى إلى توحيد معايير مكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالى، يتعين على جميع الأطراف السعى إلى إيجاد حل شامل وطويل الأمد للتصدى للإرهاب ومعالجة القضايا الإنسانية فى الجزء الشمالى الغربى من سوريا.

وشدد تاو على أن العمليات الإنسانية فى سوريا ينبغى أن تحترم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها احتراما كاملا، وتلتزم بدقة بقرارات مجلس الأمن وبالمباديء التى تحكم الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة والقانون الدولى ذى الصلة، منوها إلى ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية.