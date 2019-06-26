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الصين تحث على تمثيل أكبر للدول النامية فى مجلس الأمن الدولى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:00 ص
الصين تحث على تمثيل أكبر للدول النامية فى مجلس الأمن الدولى مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى"
أ ش أ

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أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى"، أنه ينبغى إعطاء تمثيل أكبر للدول النامية فى مجلس الأمن.

وقال شيوى – فى كلمة خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن الجلسة الحالية للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن "حققت تقدما إيجابيا"، وإن الدول الأعضاء "أكدت بوضوح تام أن الإصلاح ينبغى أن يعطى أولوية لتمثيل وصوت أكبر للدول النامية، خاصة الدول الافريقية، فى المجلس، وتهيئة المزيد من الفرص للدول الصغيرة ومتوسطة الحجم، لتشارك أكثر فى أعمال المجلس".

ورحب مندوب الصين بالتوافق الذى تحقق فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارها عبر المناقشات الشفهية، بنقل المفاوضات بين الحكومات حول إصلاح المجلس، إلى الجلسة المقبلة للجمعية العامة.

 

 

 


مجلس الامن الدولى

الدول النامية

الدول الافريقية

مندوب الصين بالامم المتحدة

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