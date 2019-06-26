الصحة: توجد علاقة بين سرطان المعدة وبعض الأغذية المدخنة واللحوم المملحة

كتب وليد عبد السلام

أكد الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة أن هناك علاقة بين سرطان المعدة وبعض الأغذية المدخنة واللحوم المملحة (مثل السجق واللانشون والكورندييف التى يضاف لها النترات والنتريت (Nitrateand Nitrite) والى تساعد على نمو Nitrosamine مادة النيتروزامين المسببة للسرطان.

وقال الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الصحة، إن تناول الخضروات والفواكه يعمل على تثبيط تأثير مادة النيتروزامين المسرطنة.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان ستقوم بإطلاق مبادرة قومية رئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بين 30 مليون سيدة بالجمهورية أول يوليو المقبل على أن تحصل السيدات على كافة الخدمات بالمجان.