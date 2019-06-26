الصحة تبدأ حملة إعلانية للتعريف بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

بدأت وزارة الصحة والسكان فى بث المواد الإعلانية لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة عبر السوشيال ميديا والتى تستهدف توقيع الكشف المبكر عن سرطان الثدى بين 30 مليون سيدة بالجمهورية بالإضافة إلى الكشف عن السكر والضغط والعظام.

وتستهدف الحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى مع تقديم الفحص والعلاج بالمجان فى جميع مراكز علاج الأورام كما يشارك فى الحملة فقط الممرضات والأطباء من السيدات فقط وإداريات.

وتم إعداد برامج تدريبية للأطقم الطبية من العاملين فى المبادرة بالمحافطات الـ٩ للمرحلة الأولى بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومستشفى القصر العينى.

ويشار إلى أن تنفيذ مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة على غرار ما تم بمبادرة "100 مليون صحة"، حيث سيتم التنفيذ على ثلاثة مراحل بنفس مراحل ومحافظات "100 مليون صحة".