الشرطة الدنماركية تعلن ضبط 31 شخصا من شبكة دولية لتهريب السلاح والمخدرات

كوبنهاجن (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 31 شخصا فى إطار تحقيق دولى حول شبكة للجريمة المنظمة لها جذور فى ألبانيا فى تهم متعلقة بتهريب السلاح والمخدرات.

وأوضحت الشرطة -فى بيان حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن القضية هى قضية كبرى لها جذور بمختلف أنحاء أوروبا، مضيفة أن عمليات مماثلة تم تنفيذها فى هولندا والسويد وبلجيكا وسلوفينيا وألبانيا وألمانيا وذلك بمساعدة الشرطة الأوروبية (يورو بول).

وتشتبه الشرطة فى قيام الشبكة الدولية بتهريب وتوزيع أسلحة وقرابة 65ر1 طن من مخدرات الهيروين والكوكايين، كما أكدت أنه لا يمكن استبعاد إجراء المزيد من عمليات الضبط، موضحة أنه قد يجرى الكشف عن إجمالى عدد عمليات الضبط فى أنحاء أوروبا اليوم أو غدا الخميس.