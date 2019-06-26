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السيطرة على حريق محدود بكنيسة الشهداء فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:59 م
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الشهداء فى شبرا الخيمة حريق - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بالطابق الرابع بالكنيسة ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

 

و من جانب آخر شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 928 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 928 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 64 مخالفة انتظار خاطئ، و72 حالة تصالح فورى، وسحب 20 دراجة نارية وحجز 12 دراجات،وتحصيل مبلغ 7200 جنيه.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 10 رخصة، و15 حالة تصالح وتحصيل 2350 جنيها غرامات.


كنيسة الشهداء

مديرية امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

الحماية المدنية

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