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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:24 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد السكة، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء  الموافق 26 يونيه 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالى:-

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

-     القاهرة  / أسيوط مدة 35 دقيقة
-     أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
        
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .


السكة الحديد

التهديات

التأخيرات المتوقعة

صيانة السكة الحديد

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