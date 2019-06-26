السعودية تعلن عدة اتفاقات مع كوريا الجنوبية

رويترز

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اليوم الأربعاء (26 يونيو) عن عدة مذكرات تفاهم واتفاقات مع مستثمرين من كوريا الجنوبية في سول.

وقال سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة في مؤتمر صحفي إن مذكرات التفاهم والاتفاقات تغطي قطاعات منها القطاع المالي والإعلام والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وأعلن مفتي كذلك منح تراخيص أعمال جديدة لعدد من الشركات الكورية الجنوبية مما يسمح لها بإقامة أعمال في المملكة.

وجاء الإعلان في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.