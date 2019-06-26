سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السعودية تعلن عدة اتفاقات مع كوريا الجنوبية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:28 م
السعودية تعلن عدة اتفاقات مع كوريا الجنوبية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اليوم الأربعاء (26 يونيو) عن عدة مذكرات تفاهم واتفاقات مع مستثمرين من كوريا الجنوبية في سول.

وقال سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة في مؤتمر صحفي إن مذكرات التفاهم والاتفاقات تغطي قطاعات منها القطاع المالي والإعلام والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وأعلن مفتي كذلك منح تراخيص أعمال جديدة لعدد من الشركات الكورية الجنوبية مما يسمح لها بإقامة أعمال في المملكة.

وجاء الإعلان في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

 


الهيئة العامة للاستثمار السعودية

رويترز

الروابط الاقتصادية

الصناعات التحويلية

الطاقة المتجددة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة