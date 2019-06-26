الرى تكشف خطتها الجديدة لمواجهة العجز المائى.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

كشفت وزارة الموارد المائية والرى عن خطتها لترشيد استهلاك مياه الرى لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية والبالغ 30 مليار متر مكعب رغم أن مصر تقوم بإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى باجمالى 20 مليار متر مكعب من المياه وذلك عبر التوسع فى سياسات توعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه للحد من العجز المائي وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع وتحسين خواص ابتربة وزيادة انتاجية المحاصيل.



وتعتمد الخطة على 3 آليات للترشيد منها مراجعة التركيب المحصولى للزراعة المصرية بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، والاعتماد على الارشاد المائى والزراعى لتوعية المزارعين بمخاطر التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخاصة محاصيل الأرز وقصب السكر والموز والتوجه نحو الزراعات الأقل استهلاكا للمياه والأعلى من ناحية القيمة الغذائية بالاصافة الي التوعية باهمية ترشيد الاستهلاك المياه لمواجهة زيادة التحديات المائية.



و نظمت الوزارة اليوم الأربعاء بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى ورشة العمل الثانية ضمن المسابقة القومية للترشيد استخدامات المياه " حافظ عليها - تلاقيها"،وذلك لعرض 25 تجربه ناجحه للمزارعين في ترشيد استخدامات مياه الري وإستخدام طرق الرى الحديثة والتي تُسهم في دعم جهود الدوله لمواجهه العجز المائي للبلاد، وتعقد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع"ووتر-ستار"،وفي اطار تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاكات ، من خلال تشجيع الممارسات المميزة والايجابيات التي يقوم بها المزراعون.







من جانبها، قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف علي المشروع ان دوافع الانخراط فى تنفيذه بسبب التحديات التي تواجهها مصر بسبب زيادة الطلب علي المياه لأغراض الشرب او الزراعة فضلا عن تاثير التغيرات المناخية على محدودية الموارد المائية مشيرة إلى أن الأولوية تكون لتوفير مياه الشرب ثم الزراعة علي ان يتم التوسع فى برامج ترشيد استهلاك مياه الرى فى الأغراض الزراعية لتلبية خطة الدولة في تحقيق الامن الغذائى من جانب وزيادة انتاجية المحاصيل وتوفير المياه من جانب اخر







واضافت رئيس قطاع التخطيط فى تصريحات صحفية اليوم أن هذه التحديات دفعت وزارة الرى لتشجيع النماذج الناجحة من تجارب المزارعين بمختلف المحافظات والاستفادة منها في نقل هذه الخبرات الي الزراعات الأخرى وتشجيعهم من خلال مسابقات لتكريم هذه النماذج.







واوضحت "سيد" أن المسابقه تأتى ضمن أنشطة المشروع، وتتضمن رفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة النُدرة المائية وتطوير أساليب مواجهة التحديات المائية وإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى، وتحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال تبطين المساقي ،واستخدام نُظم الرى الحديث، والشراكة مع قطاع تطوير الرى لتقديم الدعم الفنى، ودعم جهود المزارعين في ادارة المياه من خلال تشغيل وصيانه المساقي والترع الفرعيه لافتة إلى أن التقييم يتم من خلال لجنة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة لإختيار أفضل تلك الممارسات.







ومن جانبه، قال المهندس عماد محمود مدير المشروع ان الورشه تشهد عرض التجارب ال25 من الوجه البحرى كمرحلة أولى ثم خلال اسبوعين سوف تعقد ورشه لعرض تجارب لمحافظات الوجه القبلى وعددهم 35 تجربة تقدمت للمسابقه، على أن تقوم اللجنة المسئولة عن التقييم بمنح درجات لاختيار التجارب المتميزة والتى سيتم مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثانى للمياه المقرر عقده تحت رعاية الرئيس الفتره من 20-24 اكتوبر القادم تحت عنوان " الاستجابة لندرة المياه ".







أضاف مدير المشروع أن أهم التجارب التى سيتم عرضها على مدار يومين تتضمن الرى بالتنقيط فى أرض طينية لزراعة المانجو والخوخ، والعنب وتحميل الشجر بزراعات موسمية "23 فدان" مانجو وخضروات " 25 فدان " استخدام نظم الري الحديث لزراعه الفاصوليا والاناناس والطماطم "7 افدنة" و50 فدان فواكه، وتحول من الرى التقليدي للتنقيط "12 فدان "،وإنشاء مراوى بالجهود الذاتية واستخدام الكارت الذكي في ترشيد المياه والكهرباء مع نظم الرى الحديثة، وكذلك استخدام عداد كهرباء مسبوق الدفع فى 11 فدانا.







أوضح "محمود" أن استعراض التجارب من قبل المزارعين أنفسهم أمام اللجنة يسهم فى تبادل الخبرات، والمعلومات بين المزراعين حول مختلف التجارب المعنيه بترشيد استخدامات مياه الرى وتقديمها، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، للترشيد باستخدام الاجراءات المناسبه لكل منطقة لترشيد استخدامات مياه الرى.







