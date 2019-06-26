الرئيس السيسى يصدق على قانون زيادة المعاشات

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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية:

أولا : القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية .

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثالثا : قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

رابعا : قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج.

خامسا : القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

سادسا : قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.