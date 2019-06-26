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الرئاسة الروسية: بوتين سيتحدث فى قمة العشرين عن النزاعات التجارية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:26 م
الرئاسة الروسية: بوتين سيتحدث فى قمة العشرين عن النزاعات التجارية بوتين
أ ش أ

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 أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتحدث في اليوم الأول من قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، عن مشاكل تصعيد النزاعات التجارية وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي.
 
وقال أوشاكوف -في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "يصيغ رئيسنا كلمته، المتوقع أن يعبر من خلالها عن رأيه في الاختلالات القائمة في النظام المالي الدولي والتجارة العالمية والمشاكل المرتبطة بتصاعد النزاعات التجارية.. وسيركز على الاستخدام المتزايد للقيود الأحادية والحواجز بمختلف أنواعها، وسيعبر عن أفكاره بشأن تعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنصة عالمية لحل النزاعات المختلفة والحوار حول التجارة العالمية والقضايا الاقتصادية".
 
وأضاف "إن الاجتماع الثاني لقادة دول مجموعة العشرين سيركز على الابتكار والاقتصاد الرقمي وحركة البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي، وسيولي قادة مجموعة العشرين اهتمامًا خاصًا لقضايا الأمن في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويخطط أيضًا للتحدث عن تنفيذ المشروع الوطني (الاقتصاد الرقمي) في روسيا وعن تطوير البنية التحتية للشبكات في بلدنا وبناء بيئة مدنية ذكية وإدخال التقنيات الرقمية إلى نظام الإدارة العامة".
 
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام، وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
 
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الروسية أن رئيس البلاد فلاديمير بوتين، سيلتقي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأسبوع الجاري خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة /أوساكا/ اليابانية على مدار يومي /الجمعة/ و/السبت/ المقبلين.

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