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الذهب ينخفض أكثر من 1% مع كبح المركزي الأمريكى لآمال خفض وشيك لأسعار الفائدة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:35 ص
الذهب ينخفض أكثر من 1% مع كبح المركزي الأمريكى لآمال خفض وشيك لأسعار الفائدة ذهب-ارشيفية
رويترز

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نزلت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% اليوم الأربعاء، مبتعدة عن ذروة ستة أعوام التي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.

وبلغت أسعار الذهب أعلي مستوياتها منذ 14 مايو 2013 عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1410.60 دولار للأوقية.

ويوم الثلاثاء، أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على استقلالية المركزى، قائلا إنه "بمنأى عن الضغوط السياسية القصيرة الأجل" ليتصدى لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة.

كما تأثرت جاذبية المعدن الأصفر سلبا، إذ ربح مؤشر الدولار 0.1 % اليوم مبتعدا عن أدنى مستوياته في عدة أشهر.

وتأمل الولايات المتحدة في إعادة تدشين محادثات التجارة مع بكين بعد أن يلتقي ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين يوم السبت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 % إلى 15.23 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1526.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 % 805.53 دولار للأوقية.


أسعار الذهب

رويترز

البنك المركزي الأمريكي

مجلس الاحتياطي الاتحادي

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