الدكتورة فتحية الفرارجى بجامعة طنطا تفوز بجائزة معامل التأثير العربى لعام 2019

الغربية - عادل ضرة – محمد طارق

فازت الدكتورة فتحية سيد محمود الفرارجى، أستاذ الأدب والنقد الفرنسى بتربية طنطا بجائزة معامل التأثير العربى لعام 2019، تحت شعار "التميز فى النشر العلمى"، ضمن 10 فائزين، حيث تنافس على الجائزة 250 باحث من بلدان عربية مختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركتها ببحث باللغة الفرنسية بعنوان "دور النقد الأدبى فى تنمية الفكر الإيجابى فى المؤتمر الدولى الرابع لمعامل التأثير العربى "التصنيف الأكاديمى للجامعات العربية" والذى عقد بجامعة النيل فى الفترة من 21 -24 يونيو الجارى.

تخرجت "الفرارجى" فى جامعة طنطا عام 1995 ، حيث حصلت على ليسانس اللغة الفرنسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم درجة الماجستير عام 2003، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص عام 2008 ، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى حصلت على الأستاذية فى فبراير 2019.

يذكر أن الفرارجى، حصلت على جائزة جامعة طنطا التشجيعية فى العلوم التربوية 2014، ولها العديد من المؤلفات والكتب والقصائد باللغة العربية من بينها، بين النيل والسين: رحلة القاهرة لباريس الساهرة، القاهرة وأغلقت المدينة عينيها 2017، جنين فى القلب المجروح 2015، نبض الورود على الثلوج 2013، صهيل الخيول وألبابها 2011.

وقامت بتأليف العديد من الكتب بالفرنسية ، منها ديوان الصحراء وامطار الشتاء، وكتاب لقاءات ومراسلات لعام 2018، بالاضافة الى إنتاجها الشعرى الذى وصل إلى 155 قصيدة.

ومن جانب أخر أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، عن تنظيم قسم الأنف والأذن والحنجرة مؤتمراً علمياً بعنوان "جراحات قاع الجمجمة وجراحة الوجه والفكين"، يومى 11-12 يوليو القادم بقاعة المؤتمرات بطب طنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس القسم، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يشمل التخصصات ذات الصلة من "جراحى الأنف والأذن وجراحى التجميل وجراحى الوجه والفكين وجراحى المخ والأعصاب" ، مضيفاً أن التسجيل وحضور المؤتمر بدون أى رسوم لكل الأطباء المصريين والعرب، وذلك إيماناً من قسم الأنف والأذن بالدور الرائد للجامعة فى نقل الخبرة لشباب الأطباء.

وأشار الدكتور حسام الشريف منسق المؤتمر إلى أن المؤتمر سيناقش الجديد فى جراحات قاع الجمجمة باستخدام المنظار وكذلك جراحات الوجه والفكين، وأوضح الدكتور كمال عبيد بأنه تم دعوة عدد كبير من أساتذة الأنف والأذن وأساتذة جراحة الوجه والفكين ذوى الخبرة الكبيرة فى هذا المجال.