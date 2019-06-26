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الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق معمل الكبريت فى الموصل

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:32 م
الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق معمل الكبريت فى الموصل حريق ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الحكومي، السيطرة "التامة" على الحريق الذي نشب في الحقول المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق في محافظة نينوى، شمالي العراق.
 
وذكرت الخلية في بيان لها، أن "فرق الدفاع المدني والجهات المساندة لها، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحشيش والأدغال والأعشاب المجاورة لموقع الشركة".
 
وأضافت الخلية: "توفي أحد رجال الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، فيما أصيب 8 آخرون من منتسبي المديرية بحالات اختناق طفيفة، تمت معالجتها في مستشفى حمام العليل بالموصل".
 
ونفت الخلية "وجود أي خسائر في مادة الكبريت"، مشيرة إلى "الدور الكبير الذي قامت به ملاكات وزارة الصناعة والمعادن ومديرية صحة نينوى ومديرية الدفاع المدني وقوات الحشد الشعبي والحكومة المحلية في المحافظة، في السيطرة على الحريق خلال الساعات الماضية".
 
وأعلن محافظ نينوى النفير العام عقب اقتراب الحرائق من منطقة معمل الكبريت في المحافظة، وطلب السلطات من السكان في المناطق المجاورة إخلاء بيوتهم تحسبا لخطر الاختناق بالغازات السامة.

خلية الإعلام الحكومي

الحريق

كبريت المشراق

العراق

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