الخارجية الموريتانية تستدعى سفراء السنغال ومالى وجامبيا

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استدعت وزارة الخارجية الموريتانية، مساء الثلاثاء، سفراء كل من السنغال ومالى وجامبيا.

وقال وزير الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فى تصريح للتليفزيون الموريتانى، فجر اليوم الأربعاء، إنه أبلغ السفراء الثلاثة بوجود موقوفين من بلدانهم خلال حملة اعتقالات شملت الذين شاركوا فى عمليات التهريب والنهب والفوضى التى شهدتها موريتانيا خلال اليومين الماضيين.

كان وزير الداخلية الموريتانى أحمد ولد عبدالله قد أعلن، اعتقال 100 أجنبى كانوا يشاركون فى عمليات شغب ونهب وتخريب بالعاصمة نواكشوط، وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أن الوضع تحت السيطرة وأن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار البلاد.