الحكم على "أم نوتيلا" المُجنِدة الأمريكية للدولة الإسلامية بالسجن أربع سنوات

نيويورك (رويترز)

صدر اليوم الأربعاء، حكم على مُجنِدة أمريكية لتنظيم الدولة الإسلامية تعرف باسم "أم نوتيلا" بالسجن أربعة أعوام، وهى مدة أقل بكثير مما كان يسعى إليه المدعون الاتحاديون.

والحكم على سنمية أميرة سيزار (24 عاما)، وهى من مواليد نيوجيرسى، الذى أصدره القاضى جاك واينستين أقل بكثير من الذى كان يريده المدعون بين 30 و50 عاما.

وقال متحدث باسم مكتب المدعى العام فى بروكلين إن الفترة التى قضتها سيزار فى السجن ومدتها 29 شهرا ستُخصم من مدة العقوبة.

وصدر الحكم فى اليوم الثالث من جلسة إجرائية فى القضية المستمرة منذ عامين ونصف وأبقاها المدعون بعيدا عن وسائل الإعلام حتى يوم الاثنين.

وتشير وثائق المحكمة الاتحادية فى بروكلين إلى أن سيزار اعتُقلت فى نوفمبر تشرين الثانى 2016 فى مطار كنيدى الدولى بينما كانت تحاول مغادرة الولايات المتحدة وأقرت بالذنب فى فبراير شباط 2017 بتهمة التآمر لتقديم دعم مادى لمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال الادعاء إنها اعترفت باستخدام فيسبوك وغيره من المنصات لتوصيل الأشخاص بأعضاء الدولة الإسلامية الذين كانوا سيساعدونهم على السفر إلى أراض يسيطر عليها التنظيم.