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الحبس سنة لمتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر بسوهاج

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:01 م
الحبس سنة لمتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر بسوهاج جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "أحمد.س.ف" و "أحمد.ن.أ"  بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز  المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وأحمد محمود السيد بأمانة سر محمود سيد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 دائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 15 قطعة حشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

 


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