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"الجويلى" يشارك بندوة عن العلاقات الاقتصادية مع صربيا بمناسبة يوم الصداقة الصربية الأفريقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:12 م
"الجويلى" يشارك بندوة عن العلاقات الاقتصادية مع صربيا بمناسبة يوم الصداقة الصربية الأفريقية سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى
كتب : أحمد جمعة

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ترأس سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى"، المائدة المستديرة المعنونة "الفرص القارية للتعاون التجاري، والاستثماري بين إفريقيا ومنطقة البلقان : دراسة حالة عن صربيا" التي نظمتها السفارة المصرية بالنيابة عن مجموعة السفراء الأفارقة بمناسبة يوم الصداقة الصربية الأفريقية.

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وأبرز "الجويلى" أن الندوة هي الأولى من نوعها، حيث تم تطوير الاحتفال بيوم أفريقيا، الذى يتواكب مع يوم الصداقة مع صربيا، إلى سلسلة من الفعاليات تبدأ بالندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة بلجراد، ثم تتوج بمنتدى عن التجارة والاستثمار يوم 30 سبتمبر المقبل بمشاركة موسعة من قطاع الأعمال من أفريقيا ودول البلقان بأكملها، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية.

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واستعرض السفير الجويلى أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وما تتضمنه من تحقيق تنمية مستدامة في القارة، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلم و الاستقرار.

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من جانبهما، قدم عميد كلية الاقتصاد بجامعة بلجراد "برانيسلاف بوريتش"، والدكتور "سينيسا زاريتش" منسق الندوة عرضاً عن الوضع الحالي للتبادل التجارى بين أفريقيا ومنطقة البلقان، مبرزين أن هناك إمكانات كبيرة للتطوير، ومثنين على مبادرة سفارة مصر في بلجراد بعقد الندوة في يونيو الجارى، والمنتدى في سبتمبر، كأساس لبحث فرص زيادة التبادل التجارى والتدفقات الاستثمارية، بالاعتماد على الأولويات التي طرحتها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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