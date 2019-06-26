الجمعة القادمة .. افتتاح مسجد قايتباى بعد إنتهاء أعمال ترميمه بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

قال إبراهيم رجب مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم ،أنه سيتم افتتاح مسجد قايتباي بمدينة الفيوم بعد إنتهاء أعمال ترميم المسجد ومعالجة الرطوبة والترميم الدقيق لأجزاء المسجد وسيتم فتحه للجمهور بدءا من يوم الجمعة القادمة.

يذكر أن مسجد قايتباى أنشأته خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى بأمر من عبد القادر الدشطوطي ولقد بدأ في انشاء هذا الجامع في ربيع الآخر سنة 905 هـ /1499 م،وخوند أصلباى زوجة قايتباى،وأم ولده السلطان محمد 901-904 هـ /1496-1498 م وشقيقة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد قانصوة وقد تزوجت من الاتابكى جان بلاط الذى تولى السلطنة فيما بعد سنة (905 هـ-906 هـ /1499-1500 م وذلك بعد وفاة ابنها الناصر محمد.