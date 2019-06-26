الجماعات الإرهابية تشن هجوما صاروخيا على ريف حماة شمالى سوريا

دمشق(أ ش أ)

شنت الجماعات الإرهابية هجوما بالقذائف الصاروخية اليوم الأربعاء، على بلدة كرناز بريف حماة شمالى سوريا، مما أسفر عن مقتل طفلة ووقوع أضرار مادية كبيرة .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إرهابيى (جبهة النصرة) فى بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبى استهدفوا بلدة كرناز شمال غرب حماة بعدة قذائف صاروخية أسفرت عن مقتل طفلة ووقوع أضرار فى منازل الأهالى وممتلكاتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو "النصرة" أيضا من أطراف بلدة كفر زيتا على قريتى الشيخ حديد وبريديج بالريف الشمالى خلفت أضرارا مادية ببعض منازل الأهالى وأدت الى نشوب حرائق فى عدد من الحقول الزراعية بمحيط القريتين.