التمثيل التجارى فى طوكيو: زيادة الصادرات إلى اليابان بنحو 30.5% عام 2018

كتب إسلام سعيد

أعد مكتب التمثيل التجاري في طوكيو تقريرا حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أوضح التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 بنسبة 30,5% ليسجل 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

وبلغ حجم التجاري بين البدين خلال الربع الأول من العام اجاري نحو 401 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 376 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الصادرات المصرية للسوق اليابانية بلغت 271 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 132 مليون دولار خلال عام 2017 وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 105%، وأن من أهم بنود الصادارت المصرية للسوق اليابانية كل من الغاز الطبيعي المسال، الملابس الجاهزة، السجاد، النباتات الطبية والعطرية، القطن، الخضروات المجففة، المنتجات الغذائية، السيراميك.

كما بلغت الصادرات المصرية إلى السابان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 93 مليون دولار مقارنة بنحو 64 مليون دولار خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

أما على صعيد الواردات المصرية من اليابان فقد بلغت 994 مليون دولار عام 2018 مقارنه بحوالي 837 عام 2017، من أبرز البنود التي يتم استيرادها من اليابان كل من السيارات والجرارات، المراجل والآلات، الأجهزة الكربائية، مصنوعات الحديد والصلب، أدوات معدات التصوير السنيمائي والفوتوغرافي، والحديد والصلب.

ويأتي ذلك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة اوساكا اليابانية خلال يومي 28-29/6/2019 للمشاركة في قمة مجموعة العشرينG20، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة حاليا، في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تحكم البلدين وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي حالياً.