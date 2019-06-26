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التعليم تطلق أول مدرسة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع IBM مصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:04 م
التعليم تطلق أول مدرسة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع IBM مصر التعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة IBM الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل بنظام نموذج P-Tech الذى يتم تطبيقه بمختلف أنحاء العالم.
 
وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة فى مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب المصريين وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالتعليم الفنى بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفني لإكسابهم مهارات متميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.
 
وحضر توقيع البروتوكول، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى ومنسق مشروع إصلاح التعليم، والمهندس وائل عبدوش المدير العام لشركة أى بى أم مصر، ونرمين أبو جازية مدير مؤسسة الألفى، وعدد من قيادات الوزارة.
 
ورحبت الوزارة بالحضور موجة الشكر لمؤسسة IBM فى صناعة الـIT، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم بمجال التكنولوجيا التطبيقية بالتعليم الفني وقد حدث تطوراً كبيراً فى هذا المجال لأن العالم الآن يتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجى السريع فى كافة المجالات.
 
وأكدت، أن الطلاب خريجى هذا النوع من المدارس سوف يدرسون مجالات مختلفة منها أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والأمن الصناعى ويتم تأهيلهم وإكسابهم المهارات الخاصة بالعلوم التكنولوجية فى خلال الخمس سنوات ليصبحوا جاهزين لسوق العمل، مشيرة إلى أن هذا التخصص يدرس لأول مرة فى مصر وهو من أقوى التخصصات على مستوى العالم.
 
وقال الدكتور محمد مجاهد، إن المدرسة التى ستعمل بموجب هذا البروتوكول بالشراكة مع شركة أى بى إم – مصر العالمية سيكون نظام الدراسة بها لمدة 5 سنوات، وستضاهى المدارس التى أنشأتها شركة أى بى إم فى العديد من دول العالم منها "الولايات الأمريكية، وفرنسا، وأستراليا، والمغرب، وسنغافورة".
 
وأضاف مجاهد أن المدرسة ستعمل على إكساب الطلاب الجدارات التي تحتاجها أسواق العمل في المستقبل وخاصة في مجالات الحوسبة السحابية وأمن المعلومات "الأمن السيبراني" وتحليلات البيانات.
 
وقالت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إنه سيتم تشغيل المدرسة فى مقر مدرسة الشروق الفنية المتقدمة وهى إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم فى مدينة الشروق، وستقبل المدرسة عدد 60 طالب فى الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة للعام الدراسى 2018/2019، على أن يجتاز الطلاب اختبارات التقدم التى ستضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأشارت حبيبة عز، إلى أن النجاح الذى حققته مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسى السابق جعلها مركز جذب يقصدها الكثير من الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية بمختلف أنحاء مصر، موضحة أن منظومة التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تطبيق معايير الجودة العالمية فى إعداد المناهج الدراسية القائمة على الجدارات وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب وتدريبات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وذلك لتأهيل الطلاب إلى المنافسة بالأسواق العالمية.
 
وقال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة أى بى أم مصر "نحن نفتخر بدعم الجهود التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الحالى  لتطوير النظام التعليمى".
 
وأضاف "على مدار 65 عاماً من تواجد شركة أى بى أم فى مصر كان الاستثمار فى الشباب دائماً على قائمة أولوياتنا، ومن خلال هذه المبادرة سنمهد الطريق أمام الطلاب المصريين للحصول على فرصة حقيقية لتعلم المهارات اللازمة لعصر التكنولوجيا لتأهيلهم للوظائف التى تطلق عليها أى بى أم ال "New Collar Jobs" وهى الوظائف التى تحتاج خبرات متخصصة فى مجال التكنولوجيا".

 


التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار اليوم

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