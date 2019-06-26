التعليم تحدد ضوابط الامتحان الورقى دور ثان لطلاب الصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط امتحان الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى والظلم على النتيجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى سيكون ورقيا فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى كما يجب إنهاء كافة الاستعدادات لطباعة الامتحان الورقى للطلاب المعد للاختبارات مع اتباع كافة المعتادة والمنظمة لاعمال الامتحانات من إعداد كشوف المناداة وأرقام جلوس الطلاب وتكليف الملاحظين ورؤساء اللجان وخلافة.

وشددت على ضرورة إعداد كشوف بالطلاب الذين يؤدون الامتحان وابلاغهم بالامتحانات المواد غير المضافة للمجموع تمتحن فى المدرسة وتعلن نتيجتها فى المدرسة.

وبالنسبة لشكاوى الطلاب من نتيجة امتحان مايو تقوم كل إدارة بفحص شكاوى الطلاب وموافاة الوزارة بها، مؤكدة أن الإجراءات تتم فى موعد غايته أسبوع مع التأكيد على أن النتيجة المعلنة على موقع الوزارة هى المعتمدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لشكاوى الطلاب من نتيجة الامتحان الإلكترونى تقوم كل إدارة بتجميعها وإعداد كشوف مجمعة بأسماء الطلاب والمادة والكود والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات الحالة وإرسالها إلى الوزارة من أجل تحقيق العدالة للطلاب الذين تعرضوا لخلل تقني .