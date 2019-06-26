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التعليم تحدد ضوابط الامتحان الورقى دور ثان لطلاب الصف الأول الثانوى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 08:30 م
التعليم تحدد ضوابط الامتحان الورقى دور ثان لطلاب الصف الأول الثانوى امتحانات
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط امتحان الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى والظلم على النتيجة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى سيكون ورقيا فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى كما يجب إنهاء كافة الاستعدادات لطباعة الامتحان الورقى للطلاب المعد للاختبارات مع اتباع كافة المعتادة والمنظمة  لاعمال الامتحانات من إعداد كشوف المناداة وأرقام جلوس الطلاب وتكليف الملاحظين ورؤساء اللجان وخلافة.
 
وشددت على ضرورة إعداد كشوف بالطلاب الذين يؤدون الامتحان وابلاغهم بالامتحانات المواد غير المضافة للمجموع تمتحن فى المدرسة وتعلن نتيجتها فى المدرسة.
 
وبالنسبة لشكاوى الطلاب من نتيجة امتحان مايو  تقوم كل إدارة بفحص شكاوى الطلاب وموافاة الوزارة بها، مؤكدة أن الإجراءات تتم فى موعد غايته أسبوع مع التأكيد على أن النتيجة المعلنة على موقع الوزارة هى المعتمدة. 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لشكاوى الطلاب من نتيجة الامتحان الإلكترونى تقوم كل إدارة بتجميعها  وإعداد كشوف مجمعة بأسماء الطلاب والمادة والكود والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات الحالة وإرسالها إلى الوزارة من أجل تحقيق العدالة للطلاب الذين تعرضوا لخلل تقني .
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمدت نتيجة الصف الأول الثانوى العام بنسبة نجاح  91.4.
 
وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو الماضى واستمرت حتى أول يونيو  الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى ، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
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التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام

موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوى

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