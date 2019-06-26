"التخطيط" تفتتح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة ضمن رؤية مصر 2030 بميكنة المحاكم

كتبت- هبة حسام

افتتحت وزارتا العدل والتخطيط، صباح اليوم الأربعاء، أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.

وتم خلال الافتتاح استعراض، أهم معالم وسمات أعمال التطوير التى تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط، والتى شملت عدة محاور، منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة.

وبالإضافة إلى تحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.

كما يجرى حالياً، الانتهاء من الجزء الخاص بالجنايات، هذا وتم رصد جميع أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة ضمن تقرير البنك الدولى الذى تم إعداده خلال الفترة الماضية عن متابعة البنك الدولى لمؤشرات معايير إدارة الأعمال في مصر.

ومن جانبها قالت وزارة العدل عقب الافتتاح فى بيان لها، إن أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة تم باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات الأمر الذي سيساهم بشكل كبيير في التيسير على المتقاضين، لاسيما إنها في مقدمة المحاكم علي مستوي الجمهورية سواء من حيث كم القضايا أو المترددين عليها يوميا.

وأضافت الوزارة أن هذا الافتتاح، يأتى ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة أعمال التقاضى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى في عدد 114 محكمة حتى الآن، بواقع 103 محكمة ابتدائية وجزئية و 8 مأموريات استئناف و 3 محاكم اقتصادية.

وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.

كما أن أعمال التطوير لم تقتصر فقط على المحاكم، بل امتدت أيضاً إلى الجهات المعاونة للقضاء، مثل قطاع الخبراء إذ تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء والذي تم تطبيقه في 39 مكتبا من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدي 85% من المكاتب علي مستوي الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية الامر الذي ييسر علي المواطن متابعة قضاياه ويوفر كثير من الجهد والوقت.

ومن جهتها قالت وزارة التخطيط، إن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل، وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع، موضحة أنه تم كذلك تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، وذلك ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتخطيط.

كما أوضحت الوزارة أن الافتتاح يأتى ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوى حتى الفصل فيها، وذلك فى إطار العمل علي ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

وقالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والإصلاح الإدارى، إن أعمال التطوير لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة على المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية، بل تشمل كذلك تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم بهدف تطوير العنصر البشرى.

وأشارت "لبيب" إلى أن أعمال التطوير شملت المكاتب الأمامية، وتطوير شبابيك تقديم الخدمة، تحديث غرفة الخوادم لتواكب أحدث التقنيات والتي تخدم المحكمة الابتدائية والاستئناف والجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديث جميع الخوادم الخاصة بالمحكمة كما تم تحديث جميع رخص التشغيل للخوادم، وتركيب أكثر من 550 نقطة شبكة وأعمال خاصة بالكهرباء داخل المحكمة وغير ذلك.

يشار إلى أن الافتتاح، تم بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط، ولفيف من مساعدى وزير العدل ونخبة من القضاة.