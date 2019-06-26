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التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:17 م
التحالف العربى يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة العقيد الركن تركى المالكى
وكالات الأنباء

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي ،تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


التحالف العربى

اليمن

طائرات بدون طيار

الحوثيين

صنعاء

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