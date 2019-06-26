البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 17043 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1527 نقطة.
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