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البحرين تؤكد تضامنها مع الجهود الأمريكية لترسيخ الأمن والسلام فى المنطقة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:14 م
البحرين تؤكد تضامنها مع الجهود الأمريكية لترسيخ الأمن والسلام فى المنطقة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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 أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تضامن بلاده مع الجهود الأمريكية من أجل ترسيخ الأمن وإرساء السلام في المنطقة والتصدي للممارسات الإيرانية غير المسئولة، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسئولياته لحفظ الأمن والسلام في المنطقة والعالم. 
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا  أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ خالد بن أحمد اليوم الأربعاء مع الممثل الخاص لشئون إيران كبير مستشاري وزير الخارجية للسياسات بوزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، وذلك على هامش ورشة السلام "من أجل الازدهار" المنعقدة بمملكة البحرين، حيث أشار إلي حرص الولايات المتحدة على انعقاد ورشة السلام والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، ومساعيهما الهادفة لكل ما فيه خير وتقدم دول المنطقة.
 
وأعرب الشيخ خالد عن اعتزاز بلاده بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة مع الولايات المتحدة والتى ترتكز على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك تجاه كافة القضايا .
 
من جانبه، أكد هوك حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون مع البحرين في كافة المجالات، معربا عن تقديره للدور الملموس لمملكة البحرين في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والرخاء.

البحرين

امريكا

إيران

مكافحة الإرهاب

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