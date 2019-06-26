الرئيسية اقتصاد وبورصة البترول تنشئ محطتي تموين وخدمة علي طريق وادى النطرون العلمين الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:30 م بنزينة-ارشيفية كتبت - مروة الغول مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن مصر للبترول إحدى شركات قطاع البترول، حصلت علي موافقة الهيئة العامة للبترول لإنشاء محطتي تموين وخدمة بطريق وادى النطرون - العلمين. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مساحة كل محطة تبلغ 3000 متر مربع كما تبلغ التكلفة الاستثمارية من 2.5 إلي 3 ملايين جنيه. مصر البترول محطات التموين طريق وادى النطرون العلمين الساحل الشمالي مدينة العلمين الجديدة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 6.8 مليون طن إجمالى إنتاج البترول والغاز الطبيعى خلال إبريل الماضى الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 ص لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تناقش رؤية وزارة البترول بمشروعات الشباب الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:20 م السيسى يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول الأحد، 23 يونيو 2019 03:40 م البترول: إنبى تفوز بمشروع بترولى جديد فى السعودية السبت، 22 يونيو 2019 10:25 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟ أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها "التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو "اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة