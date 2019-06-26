البترول تنشئ محطتي تموين وخدمة علي طريق وادى النطرون العلمين

كتبت - مروة الغول

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن مصر للبترول إحدى شركات قطاع البترول، حصلت علي موافقة الهيئة العامة للبترول لإنشاء محطتي تموين وخدمة بطريق وادى النطرون - العلمين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مساحة كل محطة تبلغ 3000 متر مربع كما تبلغ التكلفة الاستثمارية من 2.5 إلي 3 ملايين جنيه.