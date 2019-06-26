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البترول تستهدف زيادة عدد محطات تموين السيارات على طريق العلمين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:45 م
البترول تستهدف زيادة عدد محطات تموين السيارات على طريق العلمين بنزينة-ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة القادمة التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالوقود علي طريق وادى النطرون - العلمين باعتبار أنه أحد الطرق الجديدة الهامة والتي تقوم بربط مدينة العلمين الجديدة والتي من المقرر أن تشهده اجتماعات الحكومة خلال الفترة القادمة.
 
وقالت مصادر بقطاع البترول، أن القطاع يمتلك عددا من المحطات منها محطتين لشركة مصر للبترول ومحطة خدمة وتموين لشركة التعاون للبترول، كما أنه من المخطط له إنشاء محطات جديدة خلال الفترة القادمة، حيث تقوم شركة مصر للبترول بإنشاء محطتين بينما تترقب شركة التعاون للبترول طرح أراضي جديدة لذيادة عدد محطاتها علي ذلك الطريق الحيوي.

مصر

البترول

طريق العلمين

وادى النطرون العلمين

الطرق

محطات تموين السيارات

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