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البابا تواضروس يترأس صلوات عشية قبيل عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:14 م
البابا تواضروس يترأس صلوات عشية قبيل عظته الأسبوعية بالكاتدرائية قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك قبل أن يلقى البابا عظته الأسبوعية المعروفة، باسم اجتماع الأربعاء الأسبوعى ،بالكنيسة نفسها.

 

يشار إلى أن عظة البابا ليست تقليدًا كنسيًا راسخًا، ولا تلزم أى بطريرك بها، فقد كان البابا كيرلس السادس الذى سبق البابا شنودة، لا يعظ ولا يتحدث مع شعبه، ويفضل قيادة صلوات القداس الإلهى كل صباح بديلًا عن العظة، وكانت الكاتدرائية مفتوحة أمام الشعب للصلاة خلف البطريرك

 

 
 

 

 


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