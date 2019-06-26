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البابا تواضروس معزيًا أسر شهداء سيناء: حفظ الله مصر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:19 م
البابا تواضروس معزيًا أسر شهداء سيناء: حفظ الله مصر قداسة البابا تواضروس
سارة علام

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أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الهجوم الإرهابي الذي وقع فجر اليوم على كمين شرطة فى مدينة العريش، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، بينما بذل آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن.
 
وتقدم البابا فى بيان له بخالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكيما ينعم عليهم الله القدير بالشفاء العاجل. 
وأكدت الكنيسة على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة والشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية في التصدى للإرهاب الغاشم  مختتمة: حفظ الله وطننا الغالي من كل سوء.
 
 

تواضروس

الكنيسة

هجوم سيناء

شهداء الارهاب

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