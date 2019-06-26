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البابا تواضروس: أسرار الكنيسة هى أعمدتها السبعة ونعم غير منظورة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:36 م
البابا تواضروس: أسرار الكنيسة هى أعمدتها السبعة ونعم غير منظورة قداسة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
وقرأ قداسة البابا تواضروس الثاني جزءا من إنجيل القديس متى البشير، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة "سرائرية" وهى تؤمن بالأسرار الروحية والتى تعد قنوات للنعم العديدة.
 
وأوضح  البابا تواضروس أن الأسرار الكنسية سبعة أسرار، وهى تعد بمثابة أعمدة سبعة في الكنيسة، وأن الرقم 7 هو رمز للكامل في المسيحية، مشيرا إلى أن هناك أسرار ليس بالضرورة أن يمارسها الإنسان مثل سر الزيجة وسر الكهنوت، والسر له طقس قانونى كنسي تم استلامها من جيل إلى جيل ، وأنه لابد من لمن يمارس السر أن يكون كاهن شرعى تم سيامته بيد الأب الأسقف.
 
وتابع قائلا، إنه من خلال أسرار الكنيسة ينال الإنسان نعم غير منظورة، وأنه من خلال سيامة الكاهن يتحول الكاهن إلى أب للجميع، ومن هنا تكون الكنيسة بيت للجميع يشعر فيها بالراحة والنمو، موضحا أن الأقباط من أكثر شعوب العالم حبا في الكنيسة.
 
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبرفقته الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بالجامعة ذاتها.
 
 

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