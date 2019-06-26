الادعاء الألمانى: لم نقرر التحقيق مع برينتاج بعد نبأ بيعها كيماويات لسوريا

قال ممثلو الادعاء فى ألمانيا اليوم الأربعاء، إنهم لم يتخذوا بعد قرارا بالتحقيق مع شركة برينتاج، أكبر موزع للكيماويات فى العالم، بعدما قالت صحيفة زودويتشه تسايتونج إن الشركة باعت مواد كيماوية خاما لشركة أدوية سورية.

وذكرت متحدثة باسم ممثلي الادعاء في مدينة إيسن بغرب ألمانيا أنهم تلقوا شكوى تتعلق ببرينتاج من ثلاث منظمات غير حكومية هي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومقرها نيويورك، ومنظمة الأرشيف السوري ومقرها برلين، ومنظمة ترايال إنترناشونال ومقرها سويسرا.

وأضافت "يجري النظر في الشكوى. لم نتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق".

وتراجعت أسهم برينتاج بعد تقرير الصحيفة وانخفضت 7.45 بالمئة.

وعلى الرغم من إمكانية استخدام النظائر الكيماوية، مثل الديثيلامين والإيزوبروبانول، في صنع الأدوية فإن من الممكن أيضا استخدامها في صنع السارين المحظور.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إن الشحنات المباعة لسوريا تتماشى مع القانون.