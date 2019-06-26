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الاحتلال يشن حملة اعتقالات وهدم فى الضفة ويهاجم مراكب الصيادين بغزة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:23 ص
الاحتلال يشن حملة اعتقالات وهدم فى الضفة ويهاجم مراكب الصيادين بغزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، فيما هدمت محطة لتعبئة الغاز قيد الإنشاء شمال شرق مدينة القدس، كما هاجمت مراكب الصيادين فى بحر قطاع غزة.

وقال نادى الأسير - فى بيان - إن ستة فلسطينيين جرى اعتقالهم من مخيم الأمعرى فى محافظة رام الله، فيما جرى اعتقال اثنين من محافظة طولكرم، و3 من محافظة الخليل بينهم أسير سابق وجريح اعتقل عدة مرات، وفلسطينى واحد من كل من جنين، وقلقيلية.

وفى سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم محطة لتعبئة الغاز قيد الإنشاء فى بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.

وقال رئيس بلدية عناتا طه نعمان إن 3 جرافات عسكرية برفقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال هدمت المنشأة التى تقع على أرض مساحتها 3 دونمات (الدونم يعادل كيلومترا مربعا ) على مدخل البلدة الشمالى تعود للمواطن محمد ابراهيم حلوة، بزعم أنها تقع فى مناطق "ج" (الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلى وفق اتفاقية أوسلو).

وأضاف أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن المنشأة تتكون من غرف مكاتب ومنصات للغاز، إضافة إلى خطوط صرف صحي.

أما فى شمال الضفة الغربية، فهدمت جرافات الاحتلال بركسين (هنجرين) ومغسلة سيارات عند المدخل الشرقى لبلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية دير بلوط يحيى مصطفى بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وهدمت بركسين يعودان للمواطن تيسير رشدى عبد الله، ومغسلة سيارات تعود للمواطن عامر خليل عبد الله.

وفى قطاع غزة، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين فى بحر قطاع غزة، بالرصاص الحى وخراطيم المياه على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة رفح الليلة الماضية وصباح اليوم وأصابوا أحد المراكب واعتقلوا ثلاثة صيادين بينهم شقيقان، ونقلتهم إلى ميناء أسدود القريب من غزة، قبيل الافراج عنهم عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

وأكدت مصادر فلسطينية أن مجموعة من الصيادين من مدينة رفح قاموا بسحب وإخراج قارب الصيد الخاص بالصيادين وعليه آثار الرصاص الحي.

يذكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد - بشكل يومى - ملاحقة الصيادين فى بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد وتقوم بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم ومصادرة مراكبهم.

 

 


قوات الاحتلال

الضفه الغربيه

غزه

الاحتلال

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