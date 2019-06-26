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الاتحاد الروسى يقر تعليق التزام موسكو بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:46 ص
الاتحاد الروسى يقر تعليق التزام موسكو بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بوتين
موسكو (أ ش أ)

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صوت مجلس الاتحاد الروسى، اليوم الأربعاء، لصالح قانون رئاسى يعلق التزام روسيا بمعاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن هذا القانون يتضمن 3 مواد فقط، الأولى منه تنص على تعليق التزام روسيا بمعاهدة الصواريخ مع الولايات المتحدة، بينما تنص المادة الثانية على حق الرئيس فى البت بالمسائل المتعلقة بتجديد هذه المعاهدة، أما البند الثالث، فحدد دخول هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره الرسمى.

وتم التوقيع على المعاهدة المذكورة بين الاتحاد السوفيتى (سابقا) والولايات المتحدة، فى 8 ديسمبر 1987، ودخلت حيز التنفيذ فى 1 يونيو 1988، ووضعت المعاهدة حدا لأزمة الصواريخ التى اندلعت فى أوروبا آنذاك نتيجة لنشر صواريخ "برشينج" الأمريكية فى أوروبا، مما اضطر الاتحاد السوفيتى لنشر صواريخ مقابلة.

وتنص المعاهدة على إزالة مجموعة كاملة من الصواريخ، حيث حظرت على الأطراف الموقعة عليها إنتاج واختبار ونشر صواريخ بالستية وصواريخ كروز ذات المدى المتوسط وقصيرة المدى، بالإضافة إلى حظر منصات إطلاقها.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فى 20 أكتوبر 2018، عزمه الانسحاب من هذه المعاهدة بحجة انتهاك مزعوم من الجانب الروسى لأحكامها.

 


مجلس الاتحاد الروسى

معاهده الصواريخ

روسيا

صواريخ متوسطه وقصيره المدى

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