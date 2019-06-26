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الإفتاء عن كيفية تحقيق السعادة الأسرية: "متعملوش من الحبة قبة"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:00 م
الإفتاء عن كيفية تحقيق السعادة الأسرية: "متعملوش من الحبة قبة" الشيخ عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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شرح الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية الحصول على السعادة الأسرية بشكل عملى، قائلاُ: "مشكلة صناعة القباب فى الأسرية تصنع من أقل حصوة من المشكلات التى تحدث فى المنازل، فبعض الناس يعمل من الحبة قبة"

وأضاف الوردانى، فى بث مباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "فى بعض الأحيان الناس يعملون من الحبة قبة، فيحللون المشكلات تحليلا عميقًا ليس له علاقة بالمراد به مما يفخم ويهول المشكلات".

وأوضح الوردانى مثالا لذلك بقوله: "مثال لو أن الزوجة قالت لزوجها والدى سندى فى الحياة، فهنا قد يظن الزوج أنها تريد أن تقول ليس لى إلا والدى فى هذى الحياة ولكنها فى الحقيقة تقول أرجو أن تكون سندى كما كان والدى سندى فى الحياة، وبالتالى تحدث مشكلة ويقول لها خلى والدك ينفعك".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نفس الأمر بالنسبة للرجل قد يقول لزوجته والدتى مفيش ست زيها، وهو الحقيقة يقول لها أن والدتى كانت تعمل كذا وكذا وأريدك أن تكونى مثلها".


الافتاء

السعاده الاسريه

دار الافتاء

المشكلات الاسريه

الشيخ عمرو الورداني

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