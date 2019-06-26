الإفتاء: اتخاذ الحماة موقف العدو وتصيدها للأخطاء خطر على الحياة الزوجية

قالت دار الإفتاء المصرية: "تدخل الأقارب في شئون الزوجين الشخصية يُشكِّل مشكلة حقيقية؛ لأن كلًّا من الزوجين ينحاز لأهله".

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الخطر أن يصل الأمر إلى أن تتحذ الحماة -أم الزوج أو أم الزوجة- موقف العدو الذي يقف بالمرصاد لزوج ابنتها أو زوجة ابنها، وتتصيد الأخطاء وتستغلها في سبيل تعكير صفو الحياة الزوجية".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أطلقت هاشتاج "#من_أجل_أسرة_سعيدة" لنشر عدد من النصائح للأسرة لضمان استقرارها.